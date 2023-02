Berlin - Mindestens 10.000 Briefe hat eine Postbotin nicht zugestellt, sondern in ihrer Wohnung gehortet. Interne Ermittlungen eines Postdienstleisters haben auf die Spur der 62-Jährigen geführt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Am Dienstag hatten Polizeibeamte die Wohnung der Frau durchsucht und Berge an nicht zugestellter Post gefunden. Die sichergestellten Briefe werden in den nächsten Tagen noch gezählt, so die Sprecherin. Gegen die 62-Jährige wurde eine Strafanzeige gestellt.