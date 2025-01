Im Landkreis Peine wird am Morgen die Leiche einer Frau entdeckt. Schnell fällt der Verdacht auf einen 77 Jahre alten Mann.

Verbrechen in Wendeburg

Wendeburg - Eine 62 Jahre alte Frau ist in einem Haus im Landkreis Peine Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der mutmaßliche Täter sei mit einem Auto geflüchtet und habe in der Nähe von Celle einen Verkehrsunfall gehabt, teilte die Polizei mit. Der 77-Jährige sei schwer verletzt in einem Krankenhaus. Die Beamten ermitteln gegen den Mann wegen Mordes.

Die getötete 62-Jährige war heute früh gegen 7.00 Uhr in dem Haus im Ort Wendeburg gefunden worden. Massive Verletzungen hätten ihren Tod verursacht, hieß es.

In welchem Verhältnis die getötete Frau und ihr mutmaßlicher Mörder standen, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er keine weiteren Details nennen, auch nicht zur Art der Verletzungen und zu den Todesumständen. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen.