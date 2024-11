Ein Unbekannter versprüht in einer Berufsschule in Stade einen Reizstoff. Durch den Nebel werden 61 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte verletzt. Neun müssen ins Krankenhaus.

61 Menschen bei Reizstoff-Attacke in Berufsschule verletzt

An einer Stader Berufsschule wurden Menschen durch das Versprühen eines Reizstoffes verletzt. (Symbolbild)

Stade - An einer Berufsschule im niedersächsischen Stade hat ein Unbekannter einen Reizstoff versprüht und 61 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte verletzt. Neun von ihnen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Die anderen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den bisher noch unbekannten Täter ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Den Angaben zufolge hatte er vermutlich drei Personen mit einem bisher nicht identifizierten Reizstoff angesprüht. Durch den entstandenen Nebel sei eine große Zahl an Menschen verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großeinsatz vor Ort.