Wöchentlich wird in Berlin im Kontext des Gaza-Kriegs demonstriert - dieses Mal in Steglitz.

Berlin - Hunderte Menschen nehmen aktuell in Berlin-Steglitz an einer propalästinensischen Demonstration teil. Nach Angaben der Polizei haben sich am Nachmittag gut 600 Menschen dort versammelt. Die Demo zieht von der Schlossstraße Richtung Innsbrucker Platz. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren zahlreiche Menschen mit Palästina-Fahnen zu sehen. Angemeldet war die Demonstration mit dem Titel „Stoppt den Gaza Genozid“.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin wöchentlich Demonstrationen im Kontext des Gaza-Kriegs.