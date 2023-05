Halle - Ein 60 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen in Halle von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei Halle am Mittwoch mitteilte, stieß der Mann am Riebeckplatz mit der Straßenbahn zusammen und geriet kurz unter die Bahn. Er kam den Angaben zufolge verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Wie es zum dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.