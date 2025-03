Die Fußballerinnen von Union Berlin haben ihren Weg in Richtung Bundesliga fortgesetzt. Gegen den in diesem Jahr noch unbezwungenen SC Sand gab es einen souveränen Erfolg.

Berlin - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben sich der Bundesliga weiter angenähert. Am 19. Spieltag der zweiten Liga besiegte die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese den früheren Bundesligisten SC Sand mit 6:0 (2:0). Sieben Spieltage vor dem Ende der Saison hat der Aufsteiger damit zehn Punkte Vorsprung vor dem ersten Nichtaufstiegsplatz.

Gegen die in der Rückrunde zuvor noch unbezwungenen Baden-Württembergerinnen eröffnete Nalka Reissner vor 5.566 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei in der zwölften Minute den Torreigen, 20 Minuten später traf Eleni Markou. Nach dem Seitenwechsel war Lisa Heiseler zum 3:0 (51.) erfolgreich. Die Kapitänin erzielte ihren zehnten Treffer in den letzten sieben Spielen. Dina Orschmann (68.), Sarah Abu Sabbah (84.) und erneut Reissner (88.) machten das halbe Dutzend voll.