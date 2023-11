Obernkirchen - Beim Sturz von einem Arbeitsgerüst ist ein 59-Jähriger im Landkreis Schaumburg schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Samstag in Obernkirchen auf der obersten Fläche eines Gerüsts an einem Haus gestanden und dort gearbeitet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus ungeklärter Ursache fiel er rund sieben Meter in die Tiefe und war nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, ein Notarzt versorgte den Mann am Unfallort. Der 59-Jährige wurde dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nach Polizeiangaben zunächst nicht vor.