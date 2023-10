Dresden - Ein 59 Jahre alter Dresdner ist wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwölf Fällen von der Staatsanwaltschaft Dresden angeklagt worden. Dem Mann werde vorgeworfen, zwischen August 2019 und Januar 2021 ein Mädchen in seiner Wohnung in vier Fällen sexuell missbraucht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Dresden mit. Zu den Tatzeiten sei das Kind zwischen fünf und sieben Jahre alt gewesen.

Zudem soll er zwischen Frühjahr 2022 bis März 2023 ein weiteres, zu den Tatzeiten 12 beziehungsweise 13 Jahre altes Mädchen, in acht Fällen missbraucht haben. Der Mann wurde im März festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge ist der Beschuldigte einschlägig vorbestraft.

Der 59-Jährige habe sich zu den Tatvorwürfen bislang nicht geäußert. Das Dresdner Landgericht werde über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.