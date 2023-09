Bobritzsch-Hilbersdorf - Ein 59-Jähriger ist an den Folgen eines Autounfalls im Landkreis Mittelsachsen gestorben. Der Autofahrer war zwischen Naundorf und Grillenburg in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Mann erlag am Sonntagabend wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.