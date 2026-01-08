Ein offensichtlich verwirrter Mann hält Polizei und Feuerwehr in Atem: Er zündet seine Wohnung an, später geht er mit einem Messer auf einen Nachbarn los und verletzt ihn.

Ebstorf - Ein laut Polizei verwirrter 58-Jähriger hat seine eigene Wohnung im Landkreis Uelzen angezündet - und dann einen Nachbarn mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 58-Jährige, der vor mehreren Jahren wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen sei, in den Morgenstunden seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ebstorf in Brand gesteckt, teilte die Polizei mit. Danach sei er zu einem Haus in der Nachbarschaft gegangen, habe ein Fenster eingeschlagen und den gleichaltrigen Bewohner mit einem Messer am Arm verletzt. Dieser flüchtete dann.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den „verwirrten Aggressor“ den Angaben nach wenig später fest, er leistete keinen Widerstand. Die Beamten stellten demnach ein Messer sicher. Gegen den 58-Jährigen werde nun wegen eines möglichen versuchten Totschlags sowie vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Am Mittag war die Feuerwehr in der Wohnung des Mannes noch im Löscheinsatz. Die Straße vor dem Haus wurde gesperrt.