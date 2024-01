Merseburg - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Merseburg schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe den 58-Jährigen am Mittwochabend aus seiner brennenden Wohnung in der Klobikauer Straße gerettet, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten eine Rauchvergiftung erlitten. Ein Feuerwehrmann habe einen Schock gehabt, sagte die Sprecherin. Die Gründe für den Brand seien bislang unbekannt. Das Mehrfamilienhaus sei zeitweise evakuiert worden, die Bewohner hätten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.