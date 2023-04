Neustadt am Rübenberge - Ein 57-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Landesstraße 191 bei Empede von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen wenig später im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer war am Dienstagmorgen in Richtung Neustadt unterwegs, als er nach einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen mit dem Wagen nach links von der Straße abkam. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die L191 rund eineinhalb Stunden gesperrt.