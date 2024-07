Glienicke/Nordbahn - Eine 57-jährige Frau ist nach einem Brand in Glienicke/Nordbahn (Landkreis Oberhavel) nun im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Samstagvormittag in einem Einfamilienhaus in der Metzer Straße ausgebrochen. Als Ursache nannte die Polizei eine vorsätzliche Manipulation im Bereich der Heizungsanlage, die die Frau nach Angaben der Polizei selbst vorgenommen hatte.

Rettungskräfte hatten die Frau am Samstag aus dem Obergeschoss des Hauses geborgen und vor Ort zunächst erfolgreich reanimiert. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 450.000 Euro.