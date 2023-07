Celle - Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Celle ist eine 57-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau übersah am Samstag auf einer Kreisstraße bei Adelheidsdorf ein Stauende und fuhr mit ihrem Auto ungebremst in den Wagen eines 42-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In diesem Fahrzeug saßen auch drei Kinder. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davorstehende Fahrzeug geschoben.

Die Unfallverursacherin war laut Polizei vermutlich nicht angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus in Celle. In den beiden anderen Fahrzeugen wurden vier Menschen leicht verletzt. Sie klagten über Nackenschmerzen. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße etwa eine Stunde gesperrt.