Dörpen - Ein Mann soll eine Frau in einem Wohnhaus in Dörpen (Landkreis Emsland) tödlich verletzt haben. Die 57-Jährige sei am Samstagabend gestorben, teilte die Polizei mit. Die Beamten fahndeten daraufhin nach einem flüchtigen Verdächtigen und nahmen ihn rund fünf Stunden nach der Tat fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an, wie es weiter hieß. Zeugen wurden um Hinweise gebeten.