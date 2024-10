In einem Wohnhaus im Emsland wird eine 57 Jahre alte Frau tödlich verletzt, nur Stunden später nehmen die Ermittler einen Verdächtigen fest. Gegen ihn ergeht ein Haftbefehl - wegen Mordes.

57-Jährige im Emsland getötet - Verdächtiger in U-Haft

Eine 57-wird tödlich verletzt, ein gleichaltriger Mann wird festgenommen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Dörpen - Nach dem gewaltsamen Tod einer 57-Jährigen im Landkreis Emsland sitzt der gleichaltrige mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei wegen Mordes erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Nach früheren Angaben der Polizei kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer. In welcher Beziehung sie zueinander standen, war zunächst aber noch unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte der Sprecher der Anklagebehörde.

Die 57-Jährige war am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in einem Wohnhaus im emsländischen Dörpen mit einem laut Polizei unbekannten Gegenstand tödlich verletzt worden. Daraufhin fahndeten die Beamten nach dem Verdächtigen, der trotz seiner Flucht noch am selben Abend gegen 23.00 Uhr festgenommen wurde. Ob er sich zu den Vorwürfen geäußert hatte, konnte der Sprecher nicht sagen.

Angehörige und Nachbarn wurden nach Polizeiangaben befragt, um die Hintergründe zu erfahren. Die Beamten hoffen auch auf Hinweise von Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben.