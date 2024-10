Northeim - Für eine gestohlene Brille im Wert von weniger als zehn Euro ist ein 56-Jähriger in Northeim zum Ladendieb geworden. Am Montagnachmittag soll der Mann in einem Einkaufszentrum das Etikett einer Brille abgerissen haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe er die Brille in seiner Jacke verstaut und den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dies beobachtete der 52 Jahre alte Ladendetektiv. Polizeibeamte fanden das wenig Diebesgut schließlich bei dem Mann. Der 56-Jährige erhielt ein Hausverbot, außerdem muss er sich wegen Ladendiebstahl verantworten.