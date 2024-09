Halle - Nach einem Brand in ihrer Wohnung in Halle-Neustadt ist eine 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau erlitt Brandverletzungen und atmete Rauchgase ein, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Warum das Feuer in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ausbrach, muss noch ermittelt werden. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.