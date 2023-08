Dötlingen - Eine 56-Jährige ist im Landkreis Oldenburg mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war am Donnerstag in Dötlingen mit ihrem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Baum, die 56-Jährige wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Frau. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Straße wurde für rund 30 Minuten halbseitig gesperrt.