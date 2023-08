55-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Hannover

Hannover - Beim Brand einer Wohnung in Hannover ist ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden den leblosen Mann am Donnerstag. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der 55-Jährige noch vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses seien unverletzt geblieben. Eine Nachbarin hatte den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang Rauch aus den offenen Fenstern. Die Feuerwehrleute gelangten über einen Balkon in die betroffene Wohnung im ersten Stock. In den verrauchten Räumen hätten sie den leblosen Mieter gefunden. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Die anderen Hausbewohner hätten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben können.

Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Auch die genaue Todesursache stand zunächst nicht fest. Die Polizei ermittelt.