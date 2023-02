Hameln - Zwei Männer sind in Hameln in Streit geraten, dabei wurde ein 55-Jähriger am Freitag lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 27-Jähriger war Gast in der Wohnung des späteren Opfers, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Streit attackierte der Jüngere den 55-Jährigen mit einem bisher unbekannten Gegenstand und fügte ihm diverse Verletzungen zu. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zeugen hatten Hilferufe gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Da es in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auch nach Gas roch, informierten die Beamten die Feuerwehr. Es wurde jedoch kein Gasaustritt festgestellt. Die Polizei nahm den 27-Jährigen vor Ort vorläufig fest.