Bei einem Wohnungsbrand in Lichtenberg ist ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten ihn zunächst noch erfolgreich wiederbelebt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

54-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Lichtenberg

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Lichtenberg ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Lichtenberg ist ein Mann gestorben. Einsatzkräfte retteten den 54-Jährigen zunächst aus der Wohnung im vierten Obergeschoss des Hauses am Dienstagabend und belebten ihn erfolgreich wieder, wie die Feuerwehr mitteilte. Später starb der Mann laut Polizei aber im Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand in dem fünfgeschossigen Wohnhaus und evakuierten das gesamte Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Sechs Wohnungen mussten die Feuerwehrleute dabei gewaltsam öffnen, wie es hieß. In einer dieser Wohnungen lag den Angaben zufolge der leblose 54-Jährige im Flur. Dort brach mutmaßlich auch das Feuer aus. Was den Brand genau auslöste, ist bislang nicht bekannt.