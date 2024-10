Ein Mann überquert in Leipzig die Gleise einer Straßenbahn - mit schlimmen Folgen. Was genau ist passiert?

Ein 53-Jähriger übersieht in Leipzig eine Straßenbahn und wird von dieser erfasst. (Symbolbild)

Leipzig - Ein 53-jähriger Fußgänger ist in Leipzig von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Montagabend in Paunsdorf mit seinem Fahrrad die Gleise überquert und dabei wohl die herannahende Straßenbahn übersehen, teilte die Polizei mit.

Der Straßenbahnfahrer habe trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.