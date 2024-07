Ein Auto steht in Flammen, ein betrunkener Mann soll es mit einem Molotowcocktail beworfen und in Brand gesetzt haben. Die Frage ist: warum?

Selsingen - Ein 53-Jähriger soll ein parkendes Auto in Selsingen im Landkreis Rotenburg mit einem Molotowcocktail beworfen und zerstört haben. Am Dienstagabend hätten Zeugen gesehen, dass ein Mann einen Gegenstand gegen den Wagen an der Bundesstraße 71 geworfen habe, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Mann, der den Angaben zufolge alkoholisiert war, floh dann in ein benachbartes Mehrfamilienhaus, der Wagen brannte vollständig aus. Die Polizei fand den 53-Jährigen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses, dieser äußerte sich aber nicht zu den Vorwürfen. Daher blieb das mögliche Motiv zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.