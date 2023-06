53-Jähriger nach Auseinandersetzung in Lebensgefahr

Hannover - Ein 53-Jähriger ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Südstadt Hannovers lebensgefährlich verletzt worden. Ein bislang Unbekannter habe dem Mann Stichverletzungen am Bauch zugefügt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bisherigen Ermittlungen zufolge stritten die beiden Männer am Samstagmittag im Hinterhof eines Supermarkts. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Tatverdächtige dem Mann mit „einem bislang nicht näher beschriebenen Stichwerkzeug“ in den Bauch gestochen. Der Angreifer flüchtete den Angaben nach zu Fuß und eine Supermarktkundin alarmierte die Polizei. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Gegen den Unbekannten wurden Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der gesuchte Tatverdächtige sei zwischen 30 und 35 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank, hieß es. Während der Tat habe er eine FFP2-Maske getragen und seine schwarzen Haare in einem langen Zopf getragen.