52 Nationen beim Turnier der Meister in Cottbus am Start

Cottbus (dpa/bb) – - Knapp 200 Athletinnen und Athleten aus 52 Nationen haben sich für das 46. Turnier der Meister in Cottbus (23. bis 26. Februar) angemeldet. Mit dem Weltcup in der Lausitz-Arena beginnt am Donnerstag das Turnjahr 2023. Erstmals seit 2019 kann der Wettbewerb wieder mit Zuschauerbeteiligung durchgeführt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass unser fachkundiges Publikum wieder zugelassen ist und zur einzigartigen Atmosphäre beitragen wird“, sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt am Dienstag. 2020 und 2021 wurde das Turnier der Meister coronabedingt abgesagt, im Vorjahr waren noch keine Zuschauer zugelassen. An den beiden Finaltagen ist die Lausitz-Arena bereits fast ausverkauft, insgesamt rechnen die Ausrichter mit 5000 Besuchern.

Angeführt wird die Meldeliste mit Olympiasiegern sowie zahlreichen Welt- und Europameistern von Turn-Legende Oksana Chusovitina. Die 47-Jährige, Olympiasiegerin von 1992, feierte 1996 ihren ersten Erfolg in Cottbus. Chusovitina, die auch einige Jahre international für Deutschland startete und jetzt wieder in Usbekistan lebt, versucht sich zum neunten Mal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.

Ausrichter SC Cottbus Turnen ist erstmals seit Jahren durch Tom Schultze und Lucas Kochan wieder mit zwei Athleten vertreten. Daneben nominierte Bundestrainer Valeria Belenki Pascal Brendel (KTV Wetzlar), Nils Dunkel (SV Halle), Milan Hosseini (TBG Böckingen) und Dario Sissakis (SC Berlin). Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma berief neben den drei Nachwuchs-Turnerinnen Meolie Jauch (MTV Stuttgart), Anna-Lena König (KrK Karlsruhe) und Chiara Moiszi (Freiburger Turnerschaft) die amtierende Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart) in den Kader.

Das Turnier der Meister ist Auftakt der Weltcup-Serie des Weltverbandes FIG mit weiteren Stationen in Doha (1. bis 4. März), Baku (9. bis 12. März) und Kairo (27. bis 30. April). Das Turnier ist mit 50.000 Schweizer Franken (ca. 50.600 Euro) Preisgeld dotiert.