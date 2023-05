Dresden - Ein 52-Jähriger ist wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Untersuchungshaft. Dem Beschuldigten werde vorgeworfen ein zehnjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in Dresden angesprochen und in seine Wohnung gelockt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit. In seiner Wohnung soll der Mann das Mädchen mit einem Messer bedroht und sexuell missbraucht haben. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend.

Der Mann wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden am Freitag einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte habe bislang keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht. Angaben zufolge sei der Mann bereits mehrfach, aber nicht einschlägig vorbestraft. Er stehe aktuell unter Bewährung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion werden die Ermittlungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen.