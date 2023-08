Hannover - Bei einem Motorradunfall auf der Autobahn 7 nahe Hannover ist ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Sonntag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen wechselte der Motorradfahrer am Autobahnkreuz Ost von der rechten auf die mittlere Spur der dreispurigen Autobahn. Dann kam er mit seinem Bike aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der 52-Jährige starb an der Unfallstelle, die 18-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.