Zielitz - Rund 500 Beschäftigte haben beim Kaliförderer K+S Minerals and Agriculture in Zielitz (Landkreis Börde) für höhere Löhne protestiert. „Als letztes Signal vor Warnstreiks“ sei die einstündige Aktion am Dienstag vor dem Werkstor zu verstehen, sagte ein Sprecher der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Die K+S Minerals and Agriculture GmbH ist auf den Abbau von Kalisalz spezialisiert und ein Tochterunternehmen der K+S AG.



Die IG BCE verlangt einen Sprung bei den Löhnen und Gehältern für rund 10.000 Beschäftigte in der Kali- und Steinsalzindustrie. Sie fordert unter anderem einen Inflationsausgleich in Form eines Festbetrags in den Tariftabellen. Die Tarifverhandlungen gehen am Freitag gehen in die dritte Runde.