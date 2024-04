Pößneck - Im Saale-Orla-Kreis ist bei dem Brand eines Funkmastes ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am späten Mittwochabend in Pößneck aus, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.