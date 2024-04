Schwarme - Beim Brand des Wohnhauses eines Bauernhofes im Landkreis Diepholz ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer in Schwarme nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner konnten das Haus demnach rechtzeitig verlassen. Das Gebäude stehe vollständig in Flammen, die Löscharbeiten liefen. Die Straße an dem betroffenen Gehöft sei komplett gesperrt worden. Unklar war zunächst die Ursache des Feuers.