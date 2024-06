Magdeburg - Mit 3,89 Promille ist ein 50-Jähriger auf der Autobahn unterwegs gewesen und hat am Autobahnkreuz Magdeburg einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am frühen Dienstagmorgen beim Wechsel von der Autobahn 2 auf die Autobahn 14 Richtung Dresden von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten kollidiert sein. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,89 Promille. Zur Blutentnahme kam der Mann in Polizeigewahrsam. Seinen Führerschein musste er den Angaben zufolge noch vor Ort an die Autobahnpolizei abgeben und es wurden Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholeinfluss eingeleitet.