Antonio Rüdiger holte sich früher gerne einen Döner in Kreuzberg. Von dem Restaurant bekommt er nun sein EM-Ticket und 50 Kinder einen Imbiss. Auch Kapitän Gündogan lächelt in der Hauptstadt.

Berlin - Antonio Rüdiger hat 50 Berliner Schülern einen Gratis-Döner beschert und nebenbei seine EM-Zusage erhalten. Mit einer netten Video-Botschaft bei Instagram wurde der Abwehr-Star von Real Madrid am Mittwoch von dem Betreiber seines einstigen Lieblings-Imbissrestaurants in der Hauptstadt über die Nominierung für das Heimturnier informiert.

„Hi, Antonio, mein Bruder. Ich wollte Dir Bescheid geben, dass du für die Europameisterschaft nominiert worden bist. Da du auch als Schüler bei mir zu Gast warst, kriegen heute die ersten 50 Schüler den Döner gratis vom Haus“, sagte der Betreiber des Hisar Fresh Food im Stadtteil Kreuzberg. An der Wand hängt dort ein Rüdiger-Trikot samt Widmung. „Hisar Döner = Bester Döner. Riesige Vorfreude aufs Turnier - let's goooo“, antwortete Rüdiger bei Instagram.

Wenig später bestätigte der DFB einen Instagram-Post eines Fans, der das Plakat von Ilkay Gündogan auf dem Alexanderplatz in Berlin entdeckt hatte. Der DFB-Kapitän lächelt auf einer Werbefläche unter der Schlagzeile: „Ilkay Gündogan für Deutschland“

Die Nominierungen von Rüdiger und Gündogan für die EM sind keine Überraschungen. Gündogan behält nach seiner Ernennung zum Spielführer noch von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auch unter Julian Nagelsmann dieses Amt. Der DFB-Chefcoach setzt den Mittelfeldstar vom FC Barcelona zentraler ein, als sein Vorgänger. Umrahmt von den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz soll der 33-Jährige das Spiel lenken.

Rüdiger ist für Nagelsmann als Stammspieler neben Leverkusens Jonathan Tah in der Innenverteidigung gesetzt. Die Vorbereitung auf das Turnier wird der 31-Jährige wie sein Real-Kollege Toni Kroos und die Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck verspätet aufnehmen. Am 1. Juni steht noch das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und dem BVB in Wembley an.

Der DFB verkündet einzelne EM-Nominierung seit Sonntag in TV-Sendungen und bei Instagram über prominente Personen oder Freunde und Bekannte der Profis. Die offizielle Kader-Präsentation findet am Donnerstag (13.00 Uhr) in der Niederlassung von Generalsponsor VW in Berlin statt.