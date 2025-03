Die Kölner Haie überraschen zum zweiten Mal den Vizemeister der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Auch der ERC Ingolstadt hat beste Karten auf dem Weg ins Halbfinale.

Köln - Die Kölner Haie haben auch das zweite Playoff-Viertelfinale gegen den Vizemeister Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gewonnen. Das Team von Trainer-Routinier Kari Jalonen bezwang den Tabellendritten der regulären Saison 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) und führt die Serie Best-of-Seven mit 2:0 an. Vier Erfolge benötigt ein Team zum Einzug ins Halbfinale. Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) können die Rheinländer den Vorsprung an der Nordsee ausbauen. Bremerhaven steht dagegen unter Druck.

Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Ziga Jeglic (9. Minute) drehten Josh Currie 33 Sekunden später und Alexandre Grenier (19.) vor 16.652 Zuschauern noch im ersten Drittel die Partie. Erneut Currie mit seinem dritten Playoff-Tor in dieser Saison (23.) schoss einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Max Görtz verkürzte knapp zwei Minuten später auf 2:3 (25.).

Fischtown stand mehrmals kurz vor dem Ausgleich, doch die Kölner schlugen eiskalt zu: Brady Austin erhöhte mit einem perfekten Schuss auf 4:2 (34.). Bremerhaven erhöhte im Schlussabschnitt den Druck und kam zu zahlreichen guten Gelegenheiten, war aber vor dem Tor von Keeper Julius Hudacek glücklos. Grenier sorgte kurz vor dem Ende für das 5:2.

Auch Ingolstadt baut Führung aus

Der Hauptrundensieger ERC Ingolstadt hat sich ebenfalls den zweiten Erfolg gesichert. Bei den Nürnberg Ice Tigers siegte das Team von Trainer Mark French 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) können die Ingolstädter die Serienführung in der heimischen Arena auf 3:0 ausbauen und einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Der frühere NHL-Profi Kenny Agostino traf für den ERC doppelt (13. Minute/39.) und führte seine Mannschaft zum zweiten Viertelfinal-Erfolg.