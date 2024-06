Hannover - Rund 200 Schausteller und Schaustellerinnen bereiten sich auf das 495. Schützenfest in Hannover vor. Von Freitag an bis zum 7. Juli erwarten die Veranstalter wieder Hunderttausende Besucher. In diesem Jahr warten 25 Fahrgeschäfte und Attraktionen, 3 Festzelte und 45 Schießbuden und Spielgeschäfte auf die Gäste, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Neu in diesem Jahr ist ein Konzept für ein sicheres und diskriminierungsfreies Feiern auf dem Festgelände. Dies beinhaltet unter anderem eine App, mit der Besucher und Besucherinnen schnell Kontakt zu einem Team aus Sozialpädagogen und Streetworkernaufnehmen können. Sie sollen nach Angaben der Veranstalter eine Anlaufstelle bei Problemen sein und auch Aufklärungsarbeit betreiben. Ein Container in einem der Eingangsbereiche dient außerdem als eine Art Schutzraum.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) soll das Fest am Freitagabend durch einen Fassbieranstich offiziell eröffnen. Am Sonntag soll dann der rund zehn Kilometer lange Ausmarsch in der Innenstadt stattfinden, für den sich wieder zahlreiche Vereine, Tanzgruppen und Spielmannszüge angemeldet haben. Im vergangenen Jahr haben rund 900 000 Menschen das Fest besucht. Das Schützenfest Hannover ist nach Angaben der Landeshauptstadt das weltweit größte seiner Art.