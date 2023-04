Aue-Bad Schlema - In einem Mehrfamilienhaus in Aue-Bad Schlema soll ein Mann am Freitagabend seine Ehefrau getötet haben. Der 48-Jährige wurde am Tatort festgenommen und ist in Untersuchungshaft, wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Samstag mitteilte. In der gemeinsamen Wohnung hatten Beamte in der Wohnung der Familie die leblose 34-Jährige gefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Syrer die Frau im Zuge eines Streits tödlich verletzte. Danach soll er eine Vertrauensperson verständigt haben, die die Polizei informierte. Die Untersuchungen in dem Fall dauern an.