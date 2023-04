Ein Mann kommt am Abend ins Polizeirevier und berichtet von einem schrecklichen Vorfall. Beamte finden wenig später in der Wohnung der Familie eine leblose Frau - und daneben den Ehemann.

Aue-Bad Schlema - Im Verlauf eines Streits soll ein Mann in Aue (Erzgebirgskreis) am Freitagabend seine Frau getötet haben. Der 48-Jährige wurde in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Samstag mitteilte. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Wegen der Umstände gehen die Ermittler davon aus, dass der Syrer die 34-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung tödlich verletzte. Zur Tatwaffe und Art der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

Der Mann soll danach einen Vertrauten verständigt haben, der die Polizei informierte. Beamte fanden daraufhin die leblose Frau in der Wohnung der Familie, zu der nach Angaben eines Polizeisprechers auch Kinder gehören. Für die 34-Jährige kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, es werden noch potenzielle Zeugen vernommen, sagte der Polizeisprecher.