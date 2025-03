Braunschweig - Nachdem ein 48-Jähriger in einem Wohngebiet in Braunschweig angeschossen worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wurde in der Nacht zum Sonntag in Halle in Sachsen-Anhalt gefasst, wie die Polizei mitteilte.

Das 48 Jahre alte Opfer war am Samstagmorgen mit Schusswunden im Außenbereich eines Privatgrundstücks gefunden worden. Der mutmaßliche Täter war geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine zielgerichtete Tat, die Polizei schloss eine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Der 48-Jährige kam in eine Klinik, nach ärztlicher Behandlung bestand laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.