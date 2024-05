Hoyerswerda - Eine 48-jährige Autofahrerin ist mit vier Promille im Landkreis Bautzen unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel einem Zeugen auf, wie die betrunkene Frau am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hoyerswerda aus ihrem Fahrzeug ausstieg. Dabei konnte die Frau kaum das Gleichgewicht halten und musste sich an einer Laterne abstützen, wie es hieß. Um sicherzugehen, dass die Frau kein medizinisches Problem hatte, sprach der Mann die 48-Jährige an und bemerkte dabei starken Alkoholgeruch in ihrem Atem. Daraufhin informierte er die Polizei, welche einen Atemalkoholtest bei der Frau durchführte und einen Promillewert von 4,0 feststellte. Sie wurde daraufhin für eine Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. Wegen Trunkenheit im Verkehr stellte die Polizei den Führerschein der Frau sicher.