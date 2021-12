48-Jährige stiehlt Identität ihrer eigenen Tochter

In den USA hat sich eine 48-Jährige jahrelang als 22-Jährige ausgegeben, um sich an der Uni einzuschreiben und Studienkredite zu bekommen. Das Besondere an diesem Fall: Die Frau nutzte dazu die Identität ihrer eigenen Tochter.

Mountain View/DUR – In den USA haben die Behörden eine Frau festgenommen, die jahrelang mit einer falschen Identität Studienkredite ergaunert hatte. Wie die „New York Times“ berichtet, habe sich die 48-jährige Laura Oglesby dabei als ihre eigene Tochter ausgegeben, zu der sie keinen Kontakt hatte. „Sie hatte sogar Freunde, die glaubten, sie sei in diesem Alter: 22 Jahre alt“, berichtet der örtliche Polizeichef.

Der Frau sei es offensichtlich erfolgreich gelungen, sich als 22-Jährige auszugeben und sich an einer Universität in Missouri einzuschreiben. Das Motiv war offenbar Geld: Sie erhielt so Studienkredite und andere finanzielle Hilfen im Wert von mindestens 17.000 Dollar.

Die 48-Jährige muss sich nun wegen Identitätsdiebstahl und Versicherungsbetrug verantworten. Ihr drohen fünf Jahre Haft. Zudem muss sie das unrechtmäßig erhaltene Geld zurückzahlen.