Magdeburg - Im Rahmen einer bundesweiten Initiative zur Unterstützung von „Brennpunktschulen“ bekommen 97 Schulen im Land in den kommenden Jahren Millionenhilfen. Für die kommenden zehn Jahre bekomme Sachsen-Anhalt 238 Millionen Euro, also 23,8 Millionen Euro pro Jahr, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag. Die gleiche Summe gebe das Land dazu. Auf das Startchancen-Programm hatten sich Bund und Länder am vergangenen Freitag geeinigt. Davon sollen Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher oder mit einem hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund profitieren.

Derzeit werde ein Index ermittelt, mit dessen Hilfe die 97 Schulen ausgewählt würden, sagte die Ministerin. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte das Programm als „das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik“ bezeichnet.