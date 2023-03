Berlin - Ein 47-Jähriger soll in Britz mit einer Waffe bedroht worden sein. Der Mann habe am Samstagabend ein Hostel an der Bürgerstraße aufgesucht, um dort mit einem 38-Jährigen zu sprechen, der ihm nach Aussagen des Mannes Arbeitslohn schuldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 38-Jährige soll im Zuge des Gesprächs eine Schusswaffe hervorgeholt, den 47-Jährigen damit bedroht und für die nun entstandenen Unannehmlichkeiten Geld gefordert haben. Daraufhin sollen weitere Männer gekommen sein, wovon einer den 47-Jährigen mit einer Stange ins Gesicht geschlagen haben soll. Zudem erlitt der 47-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Oberkörper. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch Ermittlungen der Polizei konnte der verdächtige 38-Jährige ausfindig gemacht werden. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft durchsuchten die Wohnung, fanden und beschlagnahmten dort weitere Beweismittel. Die mutmaßlichen Mittäter des 38-Jährigen entkamen unerkannt. Die Polizei ermittelt.