Mücheln - Bei einem Unfall in Mücheln (Saalekreis) ist in der Nacht zu Sonntag ein 46 Jahre alter Mann gestorben. Er sei mit seinem Auto auf der Kreisstraße im Ortsteil Branderoda seitlich in den abgestellten Wagen eines 22-Jährigen gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dieser hatte sein Auto demnach am Straßenrand geparkt und sei zum Fotografieren ausgestiegen.

Durch den Zusammenstoß sei das Auto des 46-Jährigen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Der 22-Jährige hatte den Angaben nach Vorkehrungen getroffen, damit sein geparktes Auto sichtbar war.