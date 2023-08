Erfurt - Viele Lehrstellenanbieter in Thüringen werden in diesem Jahr leer ausgehen. Derzeit würden im Freistaat noch 4500 Ausbildungsplätze angeboten. Ihnen stünden rund 1200 Lehrstelleninteressenten gegenüber, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, teilte die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Donnerstag mit.

Insgesamt habe es in diesem Jahr 7500 Bewerber für eine Ausbildungsstelle gegeben, die sich bei den Arbeitsagenturen meldeten. Das waren 400 weniger als im Jahr davor. Die Jugendlichen konnten den Angaben zufolge unter insgesamt 12.900 betriebliche Berufsausbildungsstellen wählen.

Obwohl in vielen Betrieben und Einrichtungen das Ausbildungsjahr bereits begonnen habe, herrsche noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt, hieß es bei der Regionaldirektion. „Wenn Jugendliche bisher keinen Platz in ihrem ersten Berufswunsch bekommen haben, kann eine Beratung helfen, ähnliche Berufsfelder zu finden. Wer offen für einen alternativen Beruf ist, erhöht seine Chancen“, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. In Thüringen würden Ausbildungsmöglichkeiten in mehr als 100 Branchen angeboten. Ein Ausbildungsstart sei noch bis in den Herbst hinein möglich.