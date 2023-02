Halle - Fast jeder zweite in Sachsen-Anhalt zugelassene Neuwagen hatte 2022 einen elektrischen oder einen Hybridantrieb. Ihr Anteil an allen neu zugelassenen Autos stieg im Vergleich zum Vorjahr von 39,2 auf 44,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Landesweit wurden insgesamt rund 43 900 Wagen zugelassen und damit 2,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 5560 (plus 32,5 Prozent) waren reine E-Autos, rund 14 100 Wagen (plus 12,7 Prozent) verfügten über einen Hybridantrieb.

Nur noch rund 37 Prozent der neu zugelassen Autos waren im vergangenen Jahr Benziner, rund 17 Prozent Dieselfahrzeuge. Laut den Statistikern waren im Jahr 2019 noch 93 Prozent aller neuen Autos mit Benzin oder Diesel angetrieben.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte, wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr fabrikneue Motorräder in Sachsen-Anhalt zugelassen. Insgesamt waren es gut 4900, rund ein Drittel oder 1200 mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der neu zugelassenen Busse stieg deutlich um 31 Prozent auf 169. Ein Minus bei den Neuzulassungen gab es bei Lastkraftwagen (minus 11 Prozent) und bei Zugmaschinen (minus 7,7 Prozent). Die Daten basieren laut den Statistikern auf Angaben des Kraftfahrtbundesamtes.