Nürnberg - Mit einem Beil soll ein Mann einen 31-Jährigen in Nürnberg bedroht haben. Der 45 Jahre alte Mann habe aus zunächst unklaren Gründen mit dem Beil ausgeholt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Zeuge wählte daraufhin den Notruf. Das alarmierte Untersuchungskommando nahm den 45-Jährigen am Mittwochnachmittag ohne Gegenwehr fest. Dabei fanden sie das bereits weggesteckte Beil und kassierten es ein.

Gegen den Tatverdächtigen lag zudem noch ein Haftbefehl vor, wie es hieß. Worum es dabei geht, konnte die Polizei nicht sagen. Zusätzlich müsse er sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.