45-Jähriger in Oschersleben angegriffen und ausgeraubt

Oschersleben - In Oschersleben (Landkreis Börde) haben drei Unbekannte einen 45-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Am frühen Samstagmorgen brachten die Täter ihn mit Faustschlägen zu Boden und traten auf seinen Kopf ein, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Anschließend entwendeten sie ihm seine Jacke, einen Pullover, ein Mobiltelefon und die Geldbörse. Dann flüchtete das Trio. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den Tätern und der Tat.