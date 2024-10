Vor mehr als einer Woche ist in Burg ein 45 Jahre alter Syrer getötet worden. Nun gibt es einen Ermittlungserfolg für die Polizei: Zwei Männer sitzen in U-Haft. Ermittelt wird auch gegen Andere.

Burg - Im Fall eines 45 Jahre alten Syrers, der vor mehr als einer Woche in Burg (Landkreis Jerichower Land) getötet wurde, haben die Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen. Die zwei Beschuldigten seien 25 und 26 Jahre alt und säßen in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß. Einer der beiden Tatverdächtigen soll dem 45 Jahre alten Mann mit einem Stichwerkzeug so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass dieser starb. Der zweite Tatverdächtige soll an der Tat beteiligt gewesen sein.

Darüber hinaus werde noch gegen drei weitere Beschuldigte ermittelt, die möglicherweise ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Ende September war der Syrer an einem Samstagabend schwer verletzt auf einer Straße in Burg angetroffen worden. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen sei er aber noch vor Ort gestorben, hatte die Polizei mitgeteilt.