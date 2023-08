25 Jahre Harry Potter in Deutschland: Jede Menge Zauberlehrlinge haben das auf dem Hamburger Rathausmarkt gefeiert. Und ganz nebenbei einen Rekord gerissen.

4453 Harry Potter knacken in Hamburg den Weltrekord

Darsteller führen auf der Bühne am Hamburger Rathaus einen Tanz aus dem Musical „Harry Potter und das verwunschene Kind“ auf.

Hamburg -

Hamburg (dpa) - 4453 Harry-Potter-Fans haben sich am Nachmittag auf dem Hamburger Rathausmarkt versammelt - und 1758 von ihnen haben in der „Weltrekord-Zone“ den bestehenden Weltrekord geknackt. Das teilte der Carlsen Verlag, einer der Veranstalter des Events, am Abend mit. Für den Rekord mussten mehr als 997 als Zauberlehrling Harry Potter verkleidete Menschen zusammenkommen.

Die Fans sollten einen schwarzen Umhang, die typisch runde Brille sowie die markante Narbe auf der Stirn tragen. Dem Aufruf waren bei bestem Wetter nicht nur Kinder und Jugendliche gefolgt, auch viele ältere Menschen kamen verkleidet in Hamburgs Innenstadt.

Mit der Aktion wurde das 25-jährige Jubiläum des ersten Harry-Potter-Bandes in Deutschland gefeiert. Auf Englisch war das Buch von Joanne K. Rowling bereits im Sommer 1997 veröffentlicht worden. Am Ende erschienen sieben Bände, die jeweils die Abenteuer eines Schuljahres von Harry Potter und seinen Freunden beschrieben. Die Bücher wurden weltweit millionenfach gelesen. Der achte Band dreht sich schließlich um den erwachsenen Harry Potter und seinen Sohn und ist als Theaterstück geschrieben. Das Stück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird weltweit aufgeführt - auch in Hamburg.