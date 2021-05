44-Jähriger stirbt in Betonmischer

Herzogenaurach - Bei der Reinigung einer Mischmaschine für Beton ist ein 44-Jähriger im bayerischen Herzogenaurach tödlich verletzt worden. Der Mitarbeiter stieg am Montag in die Öffnung der Mischmaschine, um das Gerät zu reinigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz darauf habe sich der Betonmischer in Betrieb gesetzt. Trotz sofortiger Alarmierung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sei für den Mann jede Hilfe zu spät gekommen.

Nachdem die Einsatzkräfte den 44-Jährigen aus dem Gerät befreit hatten, konnten sie demnach nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend erste Untersuchungen zur Klärung der Unfallursache auf. Ein Fremdverschulden werde nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Laut Polizeiangaben deutet alles auf einen Bedienungsfehler seitens des Mitarbeiters hin. (afp)